Lider Aliağaspor, 3 puanı 3 golle aldı

Ligde 12. galibiyetine ulaşan Aliağaspor FK, puanını 40’a yükselterek 9. grupta liderliğini sürdürdü. Dikili ilçe stadında seyircisiz oynanan karşılaşmayı Denizli bölgesinden Cihan Yurdagül yönetti. Karşılaşmaya lider olarak çıkan Aliağaspor FK, ilk dakikalardan itibaren rakibini baskı altına almayı başardı. Özellikle bek oyuncuları Aykut ve Yunushan’ın hücuma verdiği destekle kanatlardan etkili olmaya çalışan Aliağaspor FK Quesi, Billy ve Muhammed ile girdiği fırsatları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise hızlı başladı. Aliağaspor FK ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzanan taraf oldu.

DK 55: Billy Auto Michael, Arda Saltan’ın kullandığı serbest vuruş esnasında rakibi tarafından ceza alanı içerisinde düşürüldü. Hakem Cihan Yurdagül tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Quesi, topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

DK 57: Sağ kanattan topla ceza alanına giren Billy Auto Michael, sıfıra kadar indikten sonra açtığı ortaya altı pas içinde dokunan Muhammed Sak, skoru 2-0’a taşıdı.

DK 61: Billy Auto Michael’in sağ kanat ceza alanı dışından yaptığı sert ortaya Quesi muhteşem bir kafa vuruşu yaptı. Ancak direk gole izin vermedi.

DK 81: Konuk ekip oyuncusu Doğukan’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisine doğru gelen topu uzaklaştırmak için yükselen Bülent Tek’in kafasıyla yaptığı ters vuruş kaleci Emir Korubeyi’nin üzerinden ağlarla buluştu (2-1)

DK 89: Sağ kanattan ceza alanı içerisine giren Muhammed Sak’ın ortasına uzayarak harika bir kafa vuruşu yapan Quesi, kendisinin 2’nci takımının ise 3’üncü golü kaydetti.

İHA



