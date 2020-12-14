Lider Alanyaspor'un 11 maliyeti sadece 1.5 milyon Euro...
Muhteşem bir sezon geçiren ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek üç puan farkla liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor'un 11 maliyeti dikkat çekiyor. Son 3-4 yıldır sattığı oyuncularla dikkat çeken kulübün bugün Beşiktaş maçına çıkan 11'inin maliyetinin 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Aytemiz Alanyaspor 12. hafta mücadelesinde son üç maçını kazanan formda Beşiktaş ile karşılaştı. Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akdeniz ekibi rakibini 2-1 yenerek zirvede puan farkını üçe çıkarttı.
Son dönemde Emre Akbaba, Merih Demiral, Lucas Villafanes ve Vagner Love gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle satan Alanyaspor bu sezonki mütevazi kadrosuyla lige damga vuruyor.
Alanyaspor kaynaklarından alınan bilgiye göre takımın Beşiktaş maçına çıktığı 11'in maliyeti sadece 1.5 milyon Euro. Alanya ekibi bugünkü maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Bakasetas, vatandaşı Siopis ve sezonun flaş ismi Davidson'a 500'er bin Euro bonservis ödedi. Bu oyuncular dışındaki diğer hiç bir oyuncu için bedel ödenmedi...
Alanyaspor Beşiktaş'ı mağlup eden 11'inin maliyeti
Marafona - Bedelsiz
Juanfran - Bedelsiz
Tzavellas - Bedelsiz
Caulker - Bedelsiz
Bakasetas - 500 bin Euro
Berkan Kutlu - Bedelsiz
Siopis - 500 bin Euro
Tayfur - Bedelsiz
Davidson - 500 bin Euro
Babacar - Kiralık
Bareiro - Kiralık
Toplam: 1.5 M Euro
Bu arada Alanyaspor'un sezon başında kiraladığı golcü oyuncular Babacar ve Bareiro'nun satın alma opsiyonları da kulüpte bulunuyor. Dilerse Alanyaspor sezon sonunda iki futbolcuyu da bonservisleriyle kadrosuna katabilecek. Kulübün transfer başarısındaki en büyük pay ise başkan Hasan Çavuşoğlu ve manevi oğlum dediği menajer Cenk Melih Yazıcı ait...
Yakup Çınar - Fanatik.com.tr