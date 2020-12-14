Aytemiz Alanyaspor 12. hafta mücadelesinde son üç maçını kazanan formda Beşiktaş ile karşılaştı. Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Akdeniz ekibi rakibini 2-1 yenerek zirvede puan farkını üçe çıkarttı.

Son dönemde Emre Akbaba, Merih Demiral, Lucas Villafanes ve Vagner Love gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle satan Alanyaspor bu sezonki mütevazi kadrosuyla lige damga vuruyor.

Alanyaspor kaynaklarından alınan bilgiye göre takımın Beşiktaş maçına çıktığı 11'in maliyeti sadece 1.5 milyon Euro. Alanya ekibi bugünkü maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Bakasetas, vatandaşı Siopis ve sezonun flaş ismi Davidson'a 500'er bin Euro bonservis ödedi. Bu oyuncular dışındaki diğer hiç bir oyuncu için bedel ödenmedi...

Alanyaspor Beşiktaş'ı mağlup eden 11'inin maliyeti

Marafona - Bedelsiz

Juanfran - Bedelsiz

Tzavellas - Bedelsiz

Caulker - Bedelsiz

Bakasetas - 500 bin Euro

Berkan Kutlu - Bedelsiz

Siopis - 500 bin Euro

Tayfur - Bedelsiz

Davidson - 500 bin Euro

Babacar - Kiralık

Bareiro - Kiralık

Toplam: 1.5 M Euro

Bu arada Alanyaspor'un sezon başında kiraladığı golcü oyuncular Babacar ve Bareiro'nun satın alma opsiyonları da kulüpte bulunuyor. Dilerse Alanyaspor sezon sonunda iki futbolcuyu da bonservisleriyle kadrosuna katabilecek. Kulübün transfer başarısındaki en büyük pay ise başkan Hasan Çavuşoğlu ve manevi oğlum dediği menajer Cenk Melih Yazıcı ait...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr