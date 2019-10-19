Lider Alanyaspor ilk peşinde

Milli mesai öncesinde oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Aytemiz Alanyaspor, ilk 4 haftada aldığı 4 galibiyet sayesinde araya lider girmeyi başarmıştı. Şimdi ise Akdeniz ekibinin sıradaki rakibi zor günler geçiren Çaykur Rizespor olacak. Erol Bulut yönetimindeki Alanya, daha önce tarihinde 4 kez karşılaştığı ve sadece 2 beraberlik alabildiği Karadeniz ekibi karşısında bir ilke imza atmaya çalışacak. Bu doğrultuda Turuncu-Yeşilli ekip, milli ara öncesinde kaybettiği puanları telafi edebilmek adına galibiyete uzanarak yeni bir seriye başlamayı çok istiyor. Teknik direktör Bulut, bu mücadelede Cisss, Bakasetas ve Junior Fernandes gibi yıldız isimlere oldukça güveniyor.