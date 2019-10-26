Lider Alanyaspor, Gaziantep deplasmanında

Lige 4’te 4 ile başlayan ve zirveye kurulan Alanyaspor, 3 haftalık galibiyet orucunun ardından son oynanan Çaykur Rizespor karşısında 5 golle şov yapmıştı.

Liderliğini sürdüren Turuncu-Yeşilliler, bugün son haftaların düşüşte olan ekibi Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Nefes kesecek karşılaşma 17.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 2’den naklen yayınlanacak.

Akdeniz ekibi, Antep temsilcisini yenerek yeni bir galibiyet serisi oluşturmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Alanyaspor'da Cisse, 8 maçta attığı 8 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. 3 haftadır kazanamayan Kırmızı- Siyahlılar ise yeni bir sayfa açmanın peşinde. Gaziantep'te Twumasi, 7 maçta attığı 4 golle dikkat çekti.

Evinde oynadığı son 2 maçı kazanamayan Gaziantep FK, lider Alanya’yı devirerek taraftarına 3 puan hediye etmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK (T. D.: Marius Sumudica): Lontigkin, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Chibsah, Diarra, Mehmet, Jefferson, Twumasi, Pawlowski.

Alanyaspor (T. D.: Erol Bulut): Marafona, Onur, Caulker, Wellinton, N’Sakala, Efecan, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Cisse.