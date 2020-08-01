Glikoprotein yapısına sahip olan bir hormon olarak öne çıkan LH, Erkeklerde Testosteron hormonu salgılanması ile beraber, kadınlarda ise ovulasyonu başlatma noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Ancak belli bir referans arasında kalması çok önemlidir. Bunun dışında düşüklüğü yüksekliği üzerinden belli başlı bazı hastalıklar yapılan test ile beraber anlaşılabilmektedir.

LH (Luteinleştirici) hormonu nedir?

Hem kadın hem de erkeklerde bulunan ve üreme açısından görev üstlenen yapıya LH (lüteinleştirici) hormon denmektedir. Yapılacak olan idrar ya da kan tahlili ile beraber testler neticesinde seviyesi belirlenmektedir. Özellikle kısırlık ya da öğrenme bozukluğu gibi problemler söz konusu olduğunda, özel laboratuvarda gerçekleşen test ile beraber durum ortaya çıkarılmaktadır. Aynı zamanda yumurtlama dönemini tespit edebilmek için her gün gebe kalmayı arz eden kadınlar için eczaneler üzerinden basit ve test imkanı da sağlar.

Birçok değişik sebepten dolayı LH testi istenebilmektedir. Özellikle üreme noktasında yaşanabilecek olası problemlere karşı durumun tam olarak belirleme açısından önemlidir. Aman doktor kontrolü altında idrar ya da kan testi ile beraber kan sayımı üzerinden düşüklüğü ya da yüksekliği kapsamında sonuç ortaya çıkarılır.

LH (Luteinleştirici) ne işe yarar?

İnsan vücudu açısından üreme noktasında LH (lüteinleştirici) hormon oldukça önemlidir. Erkekler üzerinden bakıldığı zaman testosteron hormonunun düzenli şekilde salgılanmasında önemli bir rol üstlendiği görülüyor. Kadınlarda ovulasyonu başlatmak ve üreme için zincirleme reaksiyonda yer alma noktasında önemli bir görevi bulunmaktadır. Diğer taraftan yapılacak olan kan testi veya idrar testi ile beraber, üreme noktasında yaşanabilen problemlerin önüne geçmede büyük bir öneme sahiptir. Böylece hastalığın nedeni anlaşılmakta ve uzman doktor kontrolü altında tedavi imkanı gerçekleşmektedir. Özellikle belli bazı problemleri ortaya çıkarılmasında testler çok önemlidir.

- Regl düzensizliği,

- Kısırlık,

- Sperm sayısı düşüklüğü,

- Testosteron sorun düşüklüğü,

- Yumurtlama zamanı tespiti,

- Cinsel isteksizlik,

- Menopoz tarihi tespiti,

Bu gibi özellikleri ortaya çıkarma nedeniyle yapılacak LH testi büyük öneme sahiptir. Belli bir dengede olması gereken bu hormon kadın ve erkek arasında farklılık gösterebilmektedir. Ancak sağlıklı bir bireyde mutlaka dengeli şekilde olması konusunda idrar ya da kan testinin yapılması çok önemlidir.

LH hormonu yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

LH hormonu düşüklüğü ya da yüksekliği hem üreme açısından hem de ortaya çıkaracak bazı sağlık sorunları noktasında büyük öneme sahiptir. Yapılan kan ve idrar testi üzerinden netice uzman doktor kontrolü altında ortaya çıkarılır. Özellikle LH hormonu yüksekliği söz konusu olduğunda gebeliğin varlığı ya da yokluğu üzerinde çıkarım yapılmaktadır. Aynı zamanda aşırı yükseklik ile beraber bazı hastalıklar söz konusu olabilmektedir.

- Sağlıksız yumurta,

- Turner sendromu,

- Troid hastalıkları,

- Kemoterapi alımı,

- Polikistik over Sendromu,

- Testis yetmezliği,

- Bölgeye sert darbe alma,

- Enfeksiyon geçirme ya da radyasyona maruz kalma,

Bu gibi hastalıkların bazıları kadınlarda bazıları ise erkeklerde LH hormonu yüksekliğine sebep olmaktadır. Ayrıca düşüklüğü konusunda da bazı durumlar yaratmaktadır.

- Sekonder over yetmezliği,

- Cinsel işlev bozukluğu,

- Cinsel isteksizlik,

- Aşırı yorgun olmak,

Bu gibi durumlar nedeniyle ise LH hormonu normal referans aralığının altına inmektedir. O yüzden yapılacak olan kan veya idrar testi ile beraber düşüklüğü ya da yüksekliğinin miktarı ortaya çıkarılmaktadır. Bu neticede ne gibi bir hastalık yaşandığına dair durum anlaşılır.

LH hormonunu dengelemek için yapılması gerekenler nelerdir?

Ele alınacak olan belli başlı bazı çalışmalar ile beraber LH hormonunu dengelemek mümkün. Özellikle kadın ve erkeklerde farklılık gösteren referans aralığının üzerine çıkılması ya da altına inilmesi konusunda erken teşhis çok önemlidir. Bu doğrultuda uzman doktor kontrolü ile beraber laboratuvarda kan testi veya idrar testi gerçekleştirilir. Böylece gerekli tetkik ve teşhis ile beraber tedavi yöntemleri sağlanır. Tıbbi tedavi ile beraber ayrıca sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve alkol ile sigara gibi zararlı unsurlardan uzak durmak dengenin yeniden yakalanmasında önemli bir rol üstlenir.