LGS için geri sayım başladı. Liseye geçiş yapacak olan öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. TEOG'un kaldırılmasının ardından ilk defa geçtiğimiz yıl yapılan LGS'nin bu yılki sınavı için tarih belli oldu. LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı soruları LGS'ye kısa bir süre kala öğrenciler tarafından sıkça araştırılıyor. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça yapılan Lise Geçiş Sınavı (LGS) için başvular 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MEB tarafından Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu da yayınlandı.

LGS ne zaman?

LGS'ye girecek öğrenciler fotoğraflı sınav belgesini 22 Mayıs 2019'da alabilecek. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek. Merkezi sınav, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

Ek süre verilen engelli adaylarda;

– Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

– Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS sınav giriş belgesi yayınlandı

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecekler.

LGS'de kaç soru olacak?

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir. Merkezî Sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS tercih tarihleri

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih tarihleri ve yerleştirme kılavuzu henüz açıklanmadı.

LGS sınavına girecek öğrencilerin dikkatine

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.