LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, okulların kapalı olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirtti. Selçuk, "Her çocuğumuzu sanki sınava başvurmuş gibi kabul ettik. İsteyen tabii ki girmeyebilir. Ama velilerin strese girmemesi, başvuruda sorun çıktı mı, internette kesiklik oldu mu gibi bir takım endişeler yaşamaması için böyle bir karar aldık" dedi. Sınav tarihinde bir erteleme beklemediklerini dile getiren Selçuk, zorunlu bir durum olmadığı sürece prensip olarak sınavın zamanında olmasını istediklerini söyledi.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÜCRETLER...

Bakan Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin bir düzenleme hazırlığının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya karşılık, şöyle konuştu: "Bu konuyla ilgili bazı teknik çalışmalar devam ediyor. Esasen bir özel okulun aldığı ücreti tümüyle iade etmesi orada görevli olan öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek. Dolayısıyla okulların sürdürülebilirliği konusunda belirli bir standardı korumak önemli. Özel okullar, koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde kamuoyuna açıklama yaptı. Diğer bazı ücretlerle ilgili çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nda teknik olarak ele alınıyor." Selçuk, 20 bin öğretmenin atama takvimine ilişkin bir soru üzerine, "Okullardaki belirsizlik kalktığında atama ile ilgili süreç otomatik işleyecek" dedi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin soruya karşılık Bakan Selçuk, "Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak" bilgisini verdi. Bakan Selçuk, öğretmen alımı konusunda yeni atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceklerini söyledi. Çocukların internete erişimde sıkıntı yaşanabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak TV üzerinden yayın yapmayı öncelikli kıldıklarını dile getiren Selçuk, "Erişilebilirlik konusunda özellikle sınava giren çocuklar için bir eksiğimiz olmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

SORULARIN MÜFREDATI VE KAZANIMLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb. gov.tr internet adresinde yayımladık" dedi.