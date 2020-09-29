Riot Games’in bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü oyun, firmanın son derece popüler olan oyunu League of Legends’ı takip ederek büyük bir hayran kitlesi yarattı. Tek bir günde 34 milyon saat izlenen oyun, 2019 League of Legends Dünya Şampiyonası Finalleri’nden sonra, tek günlük Twitch izleyici sayısı ile ikinci bir ilk gün rekoru kazandı.

Resmi olarak Haziran 2020'de yayınlanan Riot Games’ın ’Valorant’ı, beş kişilik takımları, hem beceri hem de strateji gerektiren çılgın bir savaşta karşı karşıya getiriyor. Her biri Overwatch (atıcı), Fortnite (hayatta kalma), Call of Duty ve CS: GO (taktik) oyunları başta olmak üzere belirli bir çok oyunculu FPS türünde uzmanlaşmış toplam 20 popüler oyuncu, Valorant galibi unvanı kazanmak için yarışacak.

LG UltraGear FACE-OFF, dünyanın en iyi FPS oyuncularına becerilerini sergilemek için bir platform sağlarken aynı zamanda LG’nin üstün monitörünün hızını, duyarlılığını ve muhteşem görüntü kalitesini gösteriyor. Dünyanın ilk 4K 1 milisaniye Griden Griye (GTG) 1 IPS oyun monitörü olan LG UltraGear 27GN950 modeli ile rakip oyuncuların en yüksek seviyede performans göstermesine yardımcı olacak. Etkileyici oyun deneyimi için tasarlanan 27 inçlik UltraGear, LG’nin 4K Nano IPS ekran teknolojisine sahip ve DCI-P3 renk alanının yüzde 98 kapsama alanı ve yıldırım hızında yanıt süresi sunuyor. UltraGear en yeni 4K HDR oyunları oynatırken, aksiyon daha akıcı, duyarlılık daha hızlı ve 144 Hz yenileme hızı ile görüntü kalitesi nefes kesici hale geliyor.

LG Electronics Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, “LG UltraGear, mükemmel bir oyun deneyimi için tüm kutuları kontrol ediyor ve ciddi oyuncuların talep ettiği görüntü kalitesi, özellikler ve 1 ms yanıt süresi ile öne çıkıyor. LG UltraGear FACE-OFF turnuvası, dünyanın her yerinden oyuncuları ve hayranları bir araya getirmesinin yanı sıra, e-sporları daha da eğlenceli hale getiren etkileyici teknolojileri sergileme fırsatı sunuyor” dedi.