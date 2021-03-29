27 Mart 2021 Cumartesi günü, LG Türkiye YouTube kanalından Serhan Acar’ın anlatımı ile canlı olarak yayımlanan yarışı, Fırat Albayram önderliğinde yarışan pilot Taha Küçükkut oldu ve ve dünyanın ilk NaNo IPS ekranına sahip oyuncu monitörü LG UltraGear 27GN950'yi kazandı.

Şampiyonların tercihi LG UltraGear monitörlerin desteği ile gerçekleşen, motorsporları tutkunlarını bir araya toplayan LG UltraGear eRacing finali heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Oyun incelemeleri ve yarışları denince en akla gelen isimlerden Enis Kirazoğlu, Fırat Albayram, Mervan Tepelioğlu ve Buğra Akpınar’ın oluşturduğu 4 takımda yerini alan oyuncular, 27 Mart Cumartesi günü LG’nin Youtube kanalında, Serhan Acar’ın anlatımıyla canlı olarak gerçekleşen finalde kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 1 saat süren zorlu yarışın galibi ise, Fırat Albayram önderliğinde yarışan pilot Taha Küçükkut oldu.

Heyecanın yanı sıra, muhteşem bir görsel şölene de ev sahipliği yapan yarışın kazananı Taha Küçükkut, LG UltraGear 27GN950’nin de sahibi oldu.