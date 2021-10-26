Formula 1'de bu sezon pilotlar klasmanında şampiyonluk için inanılmaz bir yarış yaşanıyor. Sezonun bitmesine 5 yarış kala Verstappen ile Hamilton rekabeti kıyasıya yaşanmaya devam ediyor. Pist üzerinde olduğu kadar dışarıda da iddialı açıklamalarda bulunan ikili birbirlerine mesaj göndermeye devam ediyor. Son olarak Mercedes'in tecrübeli pilotu sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yayınladı.

Hamilton sosyal medya hesabından son olarak ABD Grand Prix'inde Verstappen'in gerisinde kalarak 2. olmasının ardından bir paylaşımda bulunarak "Daha bitmedi" ifadelerini kullandı.

Red Bull Racing pilotu Verstappen ile Hamilton arasında şampiyonluk yarışında 12 puanlık bir fark var.







