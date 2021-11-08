Formula 1'de Meksika Grand Prix'si heyecanı yaşandı. Yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazanırken Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 2. sırada geçti.

ESPN'de yer alan habere göre yarışın ardından takım arkadaşı hakkında konuşan Hamilton, yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas'ın ilk virajda Verstappen'e kapıyı açık bıraktığını söyleyerek eleştirilerde bulundu.

Hamilton açıklamalarında, "Kendi tarafımı kapatıyordum ve kimsenin içeri giremeyeceğinden emin oluyordum, bu yüzden aynada hangi Red Bull'u görebiliyorsam onu geride tutmaya çalışıyordum. Valtteri'nin de aynı şeyi yapacağını düşünmüştüm ama o Max için kapıyı açık bıraktı." sözlerini sarf etti.

Valtteri Bottas bu sezon sonu Mercedes'ten ayrılıp Alfa Romeo takımına geçecek.







