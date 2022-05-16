Max Verstappen'in şampiyonluğu ile sona eren 2021 Formula 1 sezonuna ilişkin tartışmalar sürüyor. O sezonun sonunda yarış direktörlüğü görevinden alınan Michael Masi'nin geri dönüş ihtimaline ilişkin açıklamalara Lewis Hamilton, büyük tepki gösterdi.

FIA Başkanı Mohammed ben Sulayem, Michael Masi'yi ilerleyen dönemde kullanabileceklerini ve bu ihtimale açık olduklarını belirtti. Daily Mail'e göre röportajda sarf edilen bu sözler sonrası Hamilton ve takım içerisinde acil şekilde telefon görüşmeleri gerçekleştirildiği ve Mercedes'in patronu Toto Wolff'un da konuya ilişkin büyük öfke duyduğu aktarıldı.