Formula 1 ekiplerinden Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, kendisi hakkında çıkan emekli olacağına yönelik iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Corriere della Ser'e konuşan Hamilton geleceği hakkında, "Neden durayım? Bu sezonu ele alalım: Muhtemelen şampiyonluğu kazanamayacağım, ancak bu spora başladığım zamanki rekabetin aynı zevkini hissediyorum. Belki bir gün bu baskıya daha fazla dayanamayacağım, yorulacağım ama o gün daha gelmedi." sözlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz yılların aksine Mercedes ile sezona sorunlar yaşayarak başlayan Lewis Hamilton, sezonun 8. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesi 50 puanla 6. sırada yer alıyor.

7 dünya şampiyonluğu ile Formula 1 tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan sürücüler listesinde zirveyi Michael Schumacher ile paylaşan Lewis Hamilton, üst üste kazandığı yarışlar ve şampiyonluklarla spora damgasını vurmuştu. Ancak geçtiğimiz sezon son yarışa kalan şampiyonluk mücadelesinde Red Bull'dan Max Verstappen'in gerisinde kalan Lewis Hamilton'ın ilerleyen yaşı ve yarışta yaşanan olaylar nedeniyle emeklilik kararı alabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.



