Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff konuyla ilgili olarak , geçen ayki Bahreyn Grand Prix'sinden önce, Hamilton'un koronavirüse yakalanmasının yaptığı ardından açıklamada sezon bitmeden bir anlaşmanın yapılmasının olası olmadığını belirtmişti.

Dünkü Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından konuşan Hamilton, 2021 ve sonrasında Mercedes ile yarışmaya devam etmek istediğini söylemişti:

"Önümüzdeki haftalarda oturup konuşacağız. Ben açıkçası noelden önce bu işin hallolmasını çok isterim. Bence hala yapacak çok işimiz var"

Öte yandan takım patronu Wolff'un da Mercedes ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor ancak başarılı isim daha önce yaptığı açıklamada Mercedes ile aynı görevde yola devam edeceğini açıklamıştı.