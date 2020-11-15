İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si nefes kesti.

Sezonun 14'üncü etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı.

Organizasyon, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenlendi.

Yarış öncesi İstiklâl Marşımız okundu.

Formula 1 pilotları diz çökerek 'ırkçılığa hayır' mesajı verdi.

Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll, kariyerinde ilk kez bir yarışa pole pozisyonundan başladı.

Kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etme fırsatı bulunan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. cepten başladı.

İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı.

Esteban Ocon, ilk tur sonunda pite geldi ve lastiklerini değiştirdi.

Charles Leclerc 7. turda, Bottas ise 8. turda, Stroll 10. turda 'intermediate' lastiklere geçti.

13. turda tüm pilotlar Intermediate lastiğe geçmiş oldu.

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi arabayı kenara çekti ve yarışa ilk veda eden oldu.

18. turda Red Bull pilotu Verstappen spin attı ve 8. sıraya geriledi.

34. turda Alex Albon spin atınca Lewis Hamilton 3. sıraya yükseldi.

38. turda Lewis Hamilton 1. sıraya yükseldi.

44. turda Charles Leclerc, Max Verstappen'i geçerek 3. sıraya yükseldi.

46. turda Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas'a tur bindirdi.

54. turda Max Verstappen ve Kimi Raikkonen spin attı.

Yarışı lider tamamlayan Lewis Hamilton, 7. Dünya Şampiyonluğunu İstanbul'da ilan etti. Hamilton, böylece Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.



