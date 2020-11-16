Lewis Hamilton için şövalyelik unvanı isteniyor

Türkiye Grand Prix'sinde geriden gelerek önemli bir zafere imza atan ve Formula 1 tarihinde 7. şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton, ülkesinde yeni bir unvan ile ödüllendirilmek isteniyor. Michael Schumacher'in 7. şampiyonluk rekoruna ortak olan Lewis Hamilton'ın 12 yıl önce aldığı Britanya İmparatorluk Üye Nişanı'nın yükseltilmesi gündemde.

Eski kabine bakanı Lord Hain, yeni bir ödüllendirme talebi için Boris Johnson'a bir mektup iletmeye hazırlanıyor. Buna göre 12 yıl önce Britanya İmparatorluk Üye Nişanı ile ödüllendirilen Lewis Hamilton'ın unvanının yükseltilmesi ve şövalyelik ile ödüllendirilmesi gündemde.

Bu konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Hamilton, "Bu şerefe nail olmayı düşündüğümde büyükbabam gibi savaşta görev alan insanları, bunun için 100 yıl bekleyen Kaptan Tom'u ve hastanelerde çalışan isimsiz kahramanları düşünüyorum. Ben kimseyi kurtarmadım. Sadece ben çok gururlu bir İngiliz vatandaşıyım. Ülkemi temsil etmek, marşımızı çaldırmak ve üzerimde dalgalanan bayrağı görmek benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.