Lewis Hamilton: Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz

Formula 1'de günlerdir beklenen Dhabi Grand Prix'i gerçekleşti. Şampiyonluk mücadelesini son yarışa kadar taşıyan Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu sezon kozlarını son kez paylaştı.

Şampiyonluğu son turda Max Verstappen'e kaptıran Lewis Hamilton, yarışın ardından açıklamalarda bulundu. Max'ı tebrik eden Hamilton, gelecek yıl neler olacağını göreceklerini dile getirdi.

Lewis Hamilton'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle, Max'e ve ekibine büyük tebrikler. Ama kendi takımımla gurur duyuyorum ve kesinlikle her şeyi verdik. Son birkaç aydır araçta harika hissettim. Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz."















