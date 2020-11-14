Lewis Baker: Tarzım Xavi’ye benziyor

Başarılı orta saha, “Trabzonspor’un sezona ve geleceğe dair projelerinden bana bahsedildiğinde gerçekten bu projelerin içinde olmam gerektiğini hissettim. Geldiğim ilk günlerde hemen ilk maçımda burada ne kadar yetenekli genç oyuncular olduğunu gördüm. Mükümmel durumda değiliz. Sadece zamana ihtiyacımız var” dedi. Orta sahadaki pozisyonunu 6-8 numara olarak değerlendiren Baker, “10 numara oynamak için farklı yetenekler lazım. Ben mevki gereği kendimi Xavi, Thiago Alcantara ve Paul Scholes’a benzetiyorum ve onları idol görüyorum” ifadesini kullandı. Taraftara da ayrı bir parantez açan 25 yaşındaki oyuncu, “Videolardan çok kez izledim. Harika bir taraftarımız var. Umarım buradaki sürem dolmadan onların karşısında oynayabilirim” diye konuştu.



