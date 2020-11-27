Lewis Baker: Antrenmanlarda bu golü deniyorum

Trabzonspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından tek golün sahibi Lewis Baker, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Baker, frikikten attığı gol hakkında da açıklama yaptı

Lewis Baker, "Tabii ki önemli bir gol oldu bizim adımıza. Ama golden de önemli olan gol yemememizdi. Takım olarak kompakt kalabilmemizdi. Bu golü iyi savunduk, golün arkasında durabildik, iyi savunma yaptık."

"Aslında antrenmanlarda da birçok kez bunu denemeye çalışıyorum. Topun üzerine geldiğimde de özgüvenli hissediyorum kendimi. Dolayısıyla bugün o taraftan denediğim şut da gol oldu" ifadelerini kullandı.



