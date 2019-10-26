Lewandwoski rekor kırdı, Bayern Münih rahat kazandı!
Bundesliga’nın 9. haftasında Bayern Münih, sahasında ligin yeni takımlarından Union Berlin’i 2-1 yendi. Bayern Münihli futbolcu Robert Lewandwoski, bu sezon başından beri oynanan 9 maçta da fileleri havalandırarak rekora imza attı.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 9. haftasında Allianz Arena’da ligin yeni takımlarından Union Berlin’i konuk etti.
Bavyera ekibi, ilk yarıyı 13. dakikada Benjamin Pavard’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 53. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0 yaptı. Union Berlin, 86. dakikada penaltıdan topu filelere gönderen Sebastian Polter ile durumu 2-1’e getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih, bu sonuçla puanını 18’e çıkarırken, başkent ekibi 7 puanda kaldı.
Lewandowski’den rekor
Union Berlin karşısında Bayern Münih’in ikinci golünü atan Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, takımının Bundesliga’da yaptığı 9 maçta da gol sevinci yaşamış oldu ve rekor kırdı.
Bu rekor, daha önce 2015-2016 sezonunda ilk sekiz haftada her maçta gol atan Gabunlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang’a aitti. İngiltere’de Arsenal’de oynayan Aubameyang, 2015-2016 sezonunda Borussia Dortmund’un formasını giyiyordu.