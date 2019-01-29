Galatasaray’dan, Stuttgart’a 11 milyon Euro’ya transfer olan Ozan Kabak, ilk karşılaşmasına Bayern Münih deplasmanında çıktı. Kırmızı-Beyazlılar, sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrılırken, Ozan’ın 90 dakika boyunca tek hatası yenilen 3. golde adamını kaçırmasıydı. Onun dışında hırslı ve istekli gözüken 18 yaşındaki stoper için teknik direktör Markus Zeitung, ”Ozan iyi bir performans sergiledi. 3-4 gün idman yapıp, böyle bir maça çıkmak kolay değil. Muhtemelen takım arkadaşlarının isimlerini bile daha tam bilmiyor. Lige alıştıkça daha iyi olacak” diye konuştu.

‘Sert bir oyun tarzı vardı’

Gazetelerde de Ozan’la ilgili yorumlar vardı. Stuttgart’ın yerel gazetelerinden ZVW, “İlk maçında birçok zorlu görevin üstesinden gelmek zorundaydı. İkili mücadelede sert bir oyun tarzı vardı” derken, Stuttgarter Zeitung, “Bundesliga’ya hoşgeldin Ozan Kabak! 18 yaşındaki futbolcunun işi Lewandowski ile başa çıkmaktı. Lewa’ya kafa tuttu ve çoğu hava topu mücadelesini kazandı” diye yazdı. Bild ise “Stuttgart’ın 18 yaşındaki rekor transferi iyi iş çıkardı. Gelecek adına umut verdi” ifadelerini kullandı.

Kırmızı-Beyazlılar’ın, Galatasaray’dan 11 milyon Euro’ya transfer ettiği Ozan, Polonyalı forvetle 90 dakika boyunca adam adama oynadı. Lewa, 84’te Bayern’in son golünü atmıştı.



