FIFA tarafından The Best'in sahibi olarak 2020'nin en iyi futbolcusu seçilen Polonyalı forvet, Alman deviyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı maçın ardından yatakta kupayla poz vermişti. Tecrübeli oyuncu bu kez benzer bir hareketi, Devler Ligi kupasının yanına kazandığı 11 ödülün kupasıyla gerçekleştirdi. 2020 için müzesinde tek eksiği, koronavirüs sebebiyle yapılamayan Ballon d'Or olan Lewa, geride bıraktığımız yılı ise tüm organizasyonlarda toplamda 45 gol atarak tamamladı.