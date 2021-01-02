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Lewandowski'den yine yatak pozu!

Geride bıraktığımız yılda Bayern Münih'le kazanılmadık kupa bırakmayan Robert Lewandowski, hem kulübüyle hem de bireysel olarak 25'e yakın ödüle sahip oldu.

02 Ocak 2021, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Lewandowski'den yine yatak pozu!

FIFA tarafından The Best'in sahibi olarak 2020'nin en iyi futbolcusu seçilen Polonyalı forvet, Alman deviyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı maçın ardından yatakta kupayla poz vermişti. Tecrübeli oyuncu bu kez benzer bir hareketi, Devler Ligi kupasının yanına kazandığı 11 ödülün kupasıyla gerçekleştirdi. 2020 için müzesinde tek eksiği, koronavirüs sebebiyle yapılamayan Ballon d'Or olan Lewa, geride bıraktığımız yılı ise tüm organizasyonlarda toplamda 45 gol atarak tamamladı. 

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