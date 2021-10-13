Gerd Müller'in Bundesliga'daki gol rekorunu kıran Robert Lewandowski, Almanya'daki birçok genç için bir rol model haline gelmiş durumda. Polonyalı golcü, Bayern Münih'teki durumuna ve eski teknik direktörü Guardiola ile Avrupa futbolunun yeni yıldızı Erling Haaland hakkındaki düşüncelerini İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda aktardı.

Ballon d'Or'un sahibi olup olamayacağına ilişkin soruyu cevaplandıran Lewandowski, "Bunu kazanma ihtimali bile benim için çok şey ifade ediyor. Sadece bu sezon için değil geçmişte de başardıklarımı düşünerek gurur duyuyorum. Neler başardığımı ve bunları sürdürdüğümü herkes gördü. Başarılarım bu sorunun yanıtı olabilir. Çünkü son iki yılda olanlar sadece benim için değil tarihteki her oyuncu için büyük bir başarı olurdu" ifadelerini kullandı.

'Guardiola, futbola başka bir açıdan bakmamı sağladı'

Bayern Münih'te çalışma şansı yakaladığı Pep Guardiola hakkındaki görüşlerini de paylaşan Polonyalı golcü, "Bana futbola başka bir açıdan bakmayı öğretti. Guardiola ile geçirdiğim zamandan sonra futbol hakkında farklı düşünmeye başladım. Futbolu dışarıdan bakarak şimdi farklı bir perspektiften görüyorum. Kimin hata yaptığını, kimin daha iyisini yapabileceğini ve rakibinizden nasıl bir adım önde olabileceğinizi görüyorum. Onunla konuştuğum zamanlarda bana taktik kısmı ile ilgili çok şey anlattı. 'Daha iyi bir forvet olmana yardım edemem çünkü çok iyisin. Ama takımın topu oraya getirmesi ve tam olarak neyi nasıl yapacağımız konusunda yardımcı olabilirim' demişti" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'teki geleceği hakkında ise kısa bir ifade kullanan Lewandowski, "Bunun hakkında düşünmüyorum. Daha bu sezonun başındayız. Hala iki yıllık sözleşmem var" dedi.

'Haaland ile farklı tipte oyuncularız'

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland hakkındaki görüşleri ve birlikte oynayıp oynayamayacakları sorulan Polonyalı golcü, "Farklı tipte oyuncularız. Harika bir geleceği olan muhteşem bir genç. Kontra atakları seviyor. Çok güçlü ve yine çok güçlü bir sol ayağı var. Ben daha farklı tipte bir oyuncuyum. Birlikte oynamak? Oynayamayız demiyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolu bıraktıktan sonra yapmak istediklerine ilişkin soruya ise 33 yaşındaki yıldız, "Birçok seçeneğim var. 27 yaşından beri futbol sonrasındaki hayatıma hazırlanıyorum. Teknik direktör olmak isteyip istemediğim hakkında şimdi bir şey söyleyemem. Şu anda 'hayır' derim ama belki futbolu bıraktıktan 2-3 sene sonra farklı olur. Kendim için her şeyden önce beni mutlu edecek en iyi seçimi yapmaya hazırlanıyorum" dedi.