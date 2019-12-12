Robert Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında beş maça çıktı ve 10 gol attı. Polonyalı oyuncu attığı 10 golle grup aşamasında mücadele eden 17 takımı tek başına geride bıraktı. Lewandowski Şampiyonlar Ligi grup aşamasında bu sezon en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Lewandowski'nin ardından 8 golle Salzburglu Erling Haaland ve 6 golle Tottenham takımından Harry Kane geliyor.

Lewandowski'nin bu sezon tek başına geçtiği takımlar:

9- Barcelona

9 - Valencia

9 - Lyon

8 - Shakhtar

8 - Olympiakos

8 - Dortmund

8 - Atalanta

8 - Atletico

7 - Zenit

5 - Genk

5 - Leverkusen

4 - L. Moskova

4 - Lille

4 - S. Prag

4 - C. Brugge

3 - Kızılyıldız

1 - Galatasaray

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Alman ekibi Bayern Münih bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında rekor kırdı. Bayern Münih B Grubu'nda oynadığı altı maçı da kazandı ve 24 gol atıp 5 gol yedi. Bayern Münih böylece 6 maç sonunda 18 puan ve +19'luk averajı ile Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi grup performansının da sahibi oldu.



