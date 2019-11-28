Lewandowski, Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alan Bayern Münih’te Polonyalı golcü Robert Lewandowski attığı 10 golle takımını sırtlıyor. Alman ekibi, gruplarda 5’inci maçlar sonunda 21 golle en çok gol atan takım olurken bu gollerin 10’u Lewandoswki’den geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan tüm maçlarda gol atma başarısı gösterdi. Son olarak Bayern Münih’in deplasmanda Kızıl Yıldız’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden gönderen Lewandowski, 14 dakikada attığı 4 golle en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu. 53’üncü dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-0’a getiren Lewandowski, 60, 64 ve 67’nci dakikalarda da rakip fileleri havalandırdı. Polonyalı golcü, grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala, grup aşamasında en çok gol atan Cristiano Ronaldo’nun 1 gol gerisinde bulunuyor.

TEK BAŞINA 23 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Polonyalı golcü attığı 10 golle Şampiyonlar Ligi’nde 23 takımı geride bıraktı. Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda yer alan takımlardan 23 tanesi Lewandowski’nin gol sayısını yakalayamadı. Grup maçlarının tamamlanmasına 1 maç kala 10’uncu golünü kaydeden Lewandowski; Atletico Madrid, Barcelona, İnter, Borussia Dortmund, Chelsea, Napoli, Valencia ve Leipzig’in de içinde yer aldığı 23 takımı geride bıraktı. Lewandowski, İtalyan devi Juventus ile de aynı sayıda gol kaydetti.

19’LUK HAALAND PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Şampiyonlar Ligi’ndeki gol krallığı yarışında Lewandowski’nin en yakın takipçisi Salzburg’un 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haaland oldu. Grup maçlarında çıktı 5 maçın tamamında 8 gol atan genç golcü, Şampiyonlar Ligi’nde gruplardaki 5 maçta da gol atma başarısı gösteren en genç futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi’nde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalabilen Haaland, Genk’e 2 maçta 4, Napoli’ye 2 maçta 3, Liverpool’a ise 1 gol atma başarısı gösterdi. Haaland, bu sezon Salzburg, formasıyla çıktığı 19 maçta da toplamda 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç golcü bu sezon gösterdiği performansla dev takımların transfer listesindeki yerini aldı. Haaland’ın transfer olması halinde bonservisinin en az 100 milyon Euro olması bekleniyor.

HARRY KANE VE SON, TOTTENHAM’I SIRTLIYOR

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5’inci maçlar sonunda topladığı 10 puanla bir üst tura yükselmeyi garantileyen Tottenham’da takımın golcüleri Harry Kane ve Heung-Min Son takımını sırtlıyor. İngiliz golcü Kane, 5 maç sonunda 6 kez rakip fileleri sarma başarısı gösterirken, Güney Koreli Son da 5 maçta attığı 5 golle takımını katkı sağladı. Tottenham, 5 maçta rakip fileleri toplamda 17 kez havalandırırken, bu gollerin 11’i bu ikiliden geldi.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVE HAKIM ZIYECH’İN

Şampiyonlar Ligi’nde asist krallığında ilk sırada ise Ajax’ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech yer alıyor. Hollanda ekibi Ziyech’in asist yaptığı maçlarda mağlup olmadı. Ajax, bu sezon Ziyech’in gol ya da asist yapma başarısı gösteremediği maçta sahasında Chelsea’ye 1-0 mağlup olmuştu. 5 asistle Devler Ligi’nde zirvede yer alan Ziyech ayrıca attığı 3 golle de takımına katkı sağladı. Ziyech’i, 4 asist ile Corentin Tolisso ve Roberto Firmino, 3 asistle Riyad Mahrez ve Takumi Minamino takip ediyor.

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL (DHA)