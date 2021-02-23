Lewandowski Raul'u geçti! Şampiyonlar Ligi'nin en golcü 3.oyuncusu
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Lazio maçında attığı golle efsane isimlerden Raul'u geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu olan Lewandowski 72 gole ulaşırken önünde sadece Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kaldı
Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio karşısında attığı golle efsane isim Raul'u da geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu olan Lewandowski, 72 gole ulaştı.
Devler Ligi'nde 95 maçta 72 gole ulaşan ve son iki sezonda ise 19 gol kaydeden Polonyalı oyuncu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuştu
Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş geçmiş en golcü üçüncü oyuncu olan ve 'Lewangolski' lakabı takılan yıldızın önünde sadece Cristiano Ronaldo ve Messi kaldı
Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular
134 Cristiano Ronaldo
119 Lionel Messi
72 Robert Lewandowski
71 Raúl González