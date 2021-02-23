Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio karşısında attığı golle efsane isim Raul'u da geçti. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü 3. oyuncusu olan Lewandowski, 72 gole ulaştı.

Devler Ligi'nde 95 maçta 72 gole ulaşan ve son iki sezonda ise 19 gol kaydeden Polonyalı oyuncu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuştu

Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş geçmiş en golcü üçüncü oyuncu olan ve 'Lewangolski' lakabı takılan yıldızın önünde sadece Cristiano Ronaldo ve Messi kaldı

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular

134 Cristiano Ronaldo

119 Lionel Messi

72 Robert Lewandowski

71 Raúl González



