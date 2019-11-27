Robert Lewandowski bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında attığı 10 golle bu alanda Messi'yi yakalamış oldu. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı 2016-17 sezonunda grup aşamasında 10 gol atmıştı. Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamasında tek sezon en çok gol atan oyuncu ise 11 golle Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldız 2015-16 sezonunda grup aşamasında 11 gol atmıştı.





Tottenham maçına rekor için çıkacak

Lewandowski grupta oynanacak son maç olan Tottenham mücadelesinde 11 gollü C. Ronaldo'yu geçmek için çıkacak. Polonyalı yıldız bu maçta bir gol atarsa rekora ortak olacak eğer iki ve üzerinde gol atarsa rekorun tek başına sahibi olacak





Lewandowski'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşaması gol dağılımı

1 gol - Kızılyıldız

2 gol - Tottenham (d)

2 gol - Olympiakos (d)

1 gol - Olympiakos

4 gol - Kızılyıldız (d)

Lewandowski bu sezon kaç gol attı?

Robert Lewandowski bu sezon Bayern Münih forması altında oynadığı resmi maçlarda 27 gol attı. Toplam 20 maça çıkan Polonyalı gol makinesi, Bundesliga'da 17 gol atarken ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol ve DFB Kupası'nda 1 gol attı. Lewandowski 2019-2020 sezonunda maç başına 1,35 gol ortalaması ile oynuyor.