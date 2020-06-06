Lewandowski kariyer rekorunu kırdı

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Bayer Leverkusen maçında attığı gollerle 2019-2020 sezonunda resmi maçlarda 44 gole ulaştı. Polonyalı golcü böylece kariyerinin en skorer sezonunu yakalamış oldu

Bundesliga'da 30 gol

Polonyalı oyuncu bu sezonda sadece Bundesliga maçlarında 30 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 11 gol ve Almanya Kupası'nda 3 gol attı. Lewandowski, 2016-17 sezonunda tüm kulvarlarda attığı 43 golü yakalarken aynı zamanda ligde attığı 30 golle beş büyük lig içinde bu sezon en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.





Robert Lewandowski son beş sezon

2015-16 | 42 gol 51 maç

2016-17 | 43 gol 47 maç

2017-18 | 41 gol 48 maç

2018-19 | 40 gol 47 maç

2019-20 | 44 gol 38 maç*

*: sezon devam ediyor