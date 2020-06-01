Lewandowski en iyi ortalama

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, son olarak 5-0 kazanılan Fortuna Düsseldorf maçında iki gol birden attı. Polonyalı oyuncu kariyeri boyunca Bundesliga'da en iyi gol ortalaması yakalayan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor. Gol makinesi, Dortmund ve Bayern ile 317 maçta 231 gol atıp 0,73 oran yakaladı.

Bundesliga tarihinin en golcü oyuncusu olan Gerd Müller, tamamı Bayern Münih forması altında 427 maçta 365 gol atıp 0,85 gibi oldukça iyi bir gol ortalaması yakaladı. Bu alanda ikinci sırada ise 0,73 ortalama ile Lewandowski yer alıyor.

Sadece Bayern Münih'te attığı gollerle yaklaştı

Robert Lewandowski sadece Bayern Münih forması altında 186 maçta 157 gol atıp 0,84 gol ortalaması ile efsane Gerd Müller'e bir adım daha yaklaştı. Lewandowski toplamda ise zaten hali hazırda Bundesliga tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumunda bulunuyor.



