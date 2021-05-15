Lewandowski Bundesliga rekoruna ortak oldu! 40 gol...

Geçen hafta üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşan Bayern Münih, Bundesliga’daki 33. maçında Freiburg’a konuk oldu. Karşılaşma, Freiburg’dan Gulde’nin 29, Günter’in 81, Bayern Münih’ten Lewandowski’nin (penaltıdan) 26 ve Sane’nin 53. dakikada attığı gollerle 2-2 tamamlandı.

Bu sezon 40. kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki Lewandowski, Almanya’nın efsane golcülerinden Gerd Müller’e ait Bundesliga rekoruna ortak oldu. Gerd Müller, rekoru 1971-72 sezonunda kırmıştı.

Bir maçı daha var!

Bundesliga’da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekorunu ortak olan Lewandowski, son hafta oynanacak Augsburg maçıyla rekorun tek sahibi olma şansına sahip oldu.

Robert Lewandowski bu sezon Bundesliga'da 28 maçta 40 gol attı