#EvdeKal#MüzikleKal Levent Yüksel ‘Evde Kal’ Çağrısını Şarkılarıyla Yapacak

Levent Yüksel, Demirören Medya’nın düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ kampanyasına katıldı. Yüksel, 1 Nisan’da vereceği mini konserle hayranlarıyla buluşacak.

01 Nisan 2020, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
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#EvdeKal#MüzikleKal Levent Yüksel ‘Evde Kal’ Çağrısını Şarkılarıyla Yapacak

Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesi, Türkiye’yi müzikle buluşturarak moral vermeye devam ediyor. 

Ev konserlerinin konuğu bu kez Levent Yüksel olacak. 1 Nisan Çarşamba günü 21.05’te @lvntyksl Instagram hesabından canlı yayınla mini bir konser verecek olan Levent Yüksel, sevilen şarkılarını seslendirecek. 

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek verilerek devam edecek. 


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