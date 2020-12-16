Dün Adana Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9. koşuda şanssız bir sakatlık yaşandı. Bir dönem Türk basketboluna damga vuran isimlerden Levent Topsakal'ın sahibi olduğu Mavi Ateş isimli safkan öne geçtiği yarışta arızalandı ve ayağı kırıldı.

Jokey Mehmet Ali Solmaz idaresinde yarışın son metrelerinde kazanıra giren Mavi Ateş birden sekmeye başladı ve ayağını kırdı. Bir anda arkalara düşen 6 yaşındaki safkan jokeyini üzerinden atarak yarışı bıraktı.

Fanatik Hipodrom'un edindiği bilgiye göre Levent Topsakal'ın sahip olduğu Mavi Ateş uyuduldu. Bugüne kadar 66 yarış koşan Mavi Ateş bunlardan sekizini kazanmayı başarmıştı.