Süper Lig'in 32. haftasında liderlik yarışı veren Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek zirve yarışında büyük bir yara aldı. Sarı kırmızılılarda, cezası nedeniyle tribünde olan Fatih Terim'in yerine sahada takımın başında yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in sözleri:

Bu gece bizim için izahı olmayan bir gece olarak değerlendiriyoruz. Hepimiz bu maçtan sonra öz eleştiriyi yapıp buradan ne dersler çıkaracağız bunları değerlendireceğiz. Milli maç sonrasında bu tür sonuçlarla karşılaşabiliyoruz.

Bugün bizi üzen, sonuçtan çok sahada gösteremediğimiz tepki. Kendimize, şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir durumdu. Sonuçtan dolayı camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum.

Bu oyun tamamen yeterli değil şampiyonluk için. Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda neler yapabiliriz, süreci nasıl yönetebiliriz buradan nasıl çıkabiliriz bunları düşüneceğiz. Sonuçtan çok, oynanan oyun ve verilen mücadele bizi üzdü. Hepimiz buna dahiliz. Sadece oyuncu grubu olarak değerlendirilmesin.