Levent Şahin: Trabzonspor deplasmanı beklediğimizden kolay geçti

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in Karagümrük maçındaki hareketleri nedeniyle toplamda aldığı 5 maç ceza nedeniyle bu karşılaşmada takımın başında yer almadı. Terim'in yerine kenarda olan yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey.

Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettiğimizi düşünüyorum.

Haftaya Taylan yok ama genele baktığımızda bizde kaleden öndeki alana kadar birçok arkadaşımız eksik. Bunu sorun etmiyoruz çünkü bu durumlarda hangi arkadaşımıza görev verildiyse layıkıyla yaptı.

Feghouli zorlanma hissettiğini belirtip o yüzden risk alınmaması adına kenara alındı, yarın durumu belli olur.

Galibiyeti Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz. 2020 yılı hem ülkemizden hem bizden çok şey aldı. 8-9 aydır hiçbir şey eskisi gibi değil. Umarım 2021 yılı herkese, hepimize, tüm Galatasaray taraftarına, ülkemize ve milletimize hayırlı olur.