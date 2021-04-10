Levent Şahin: Seste ve görüntüde bir problem oldu herhalde!

Levent Şahin'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Maça baktığımızda 20. dakikada bir mesaj aldık. Yedlin'in pozisyonuyla ilgili konuşuyorum. Kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor şu an. Her iki takım da oynamaya çalıştı ama 20. dakikadan itibaren Riva'yla olan görüşmelerde seste ve görüntüde bir problem oldu herhalde!

Hakem karar veriyor VAR müdahale ediyor. Uzaktan yakından iyi niyetli olmayan bir hakem grubu vardı. Hem burası hem Riva adına konuşuyorum. Skoru etkileyen nokta atışlar yapıldı, bu şekilde kararlar verildi. Oyun adına, futbol adına üzgünüm.

Bizim dışımızda gelişen, bizim kontrolümüzde olmayan olaylar yaşadık.







