Levent Şahin, teknik direktör ve aynı zamanda da eski bir futbolcu olan isimdir. Şu sıralar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ekibinde yer alan Levent Şahin'in kariyeri merak konusu. Amatör olarak futbol oynayan Levent Şahin, Yeni Yolspor ve Ankara Şekerbank'ta forma giyerek yeşil sahalarda top koşturmuş isimler arasında yer almıştır. İlk olarak 2000 ve 2002 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde altyapı antrenörü olarak antrenörlük kariyerine başlamıştır.

Levent Şahin kimdir, nereli?

Türk teknik direktör ve aynı zamanda da eski bir futbolcu olan isimler arasında yer alan Levent Şahin, Balıkesir ilinin Edremit ilçesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Bu doğrultuda Balıkesirli spor insanlarından biridir.

Levent Şahin kaç yaşında?

Levent Şahin ile ilgili olarak futbol severlerin en çok merak ettiği konu başlıklarından biri sporcunun kaç yaşında olduğudur. 20 Eylül 1973 yılında doğmuş olan spor insanı, 47 yaşındadır. Bu anlamda genç yaşta teknik direktör görevini üstlenmekte olan isimler arasında kendisine yer edinmiş durumdadır.

Türk teknik direktör ve aynı zamanda da eski bir futbolcu olan isim ile ilgili çok fazla merak edilerek sorulan sorulardan biri de bu ismin boy uzunluğunun ne kadar olduğudur. Fakat ne yazık ki bu soru yanıtsız kalmaktadır. Çünkü bu konuda hakkında verilmiş olan bir bilgi bulunmamaktadır.

Levent Şahin hangi takımlarda oynadı?

Eski bir futbolcu olan Levent Şahin, 1994 ve 1996 yılları arasında Yeni Yolspor çatısı altında top koşturmuş isimlerden biridir. Sonraki süreçte ise 1996 ve 1997 yılları arasında Ankara Şekerbank formasını giymiştir.

Levent Şahin futbolcu olarak sahalarda yer alan bir isim değildir. Bu bakımdan herhangi bir kulübün çatısı altında forma giymemektedir. Bu doğrultuda Galatasaray antrenörlüğü yapmaktadır.

Levent Şahin'in maaşı ne kadar?

Levent Şahin ile ilgili sorulan sorulardan biri olan maaşı ne kadar sorusu ile alakalı net bir bilgiye ulaşılamadığından bu soru da yanıt bulamamaktadır. Bu yüzden futbol severlerin sorularına yanıt bulamadığı sorular arasında yer almaktadır.

Levent Şahin hangi takımları çalıştırdı?

Gazi Üniversitesi Futbol Antrenörlüğü Bölümünden mezun olmuştur. Sonraki süreçte ise aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olan bir isimdir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olan Levent Şahin, çok sayıda takımda teknik direktör olarak görev almıştır. Bunlar;

- 2000 ve 2002 sene araığında MKE Ankaragücü altyapı antrenörü olarak görev yapmıştır.

- 2003 senesinde Hacettepe spor'da antrenör olarak görev üstlenmiştir.

- 2003 ve 2004 senelerinde Kahramanmaraşspor'da antrenör olarak görev yapmıştır.

- 2004 ve 2005 senelerinde Keçiörengücü futbol takımında antrenör olarak görev yapmıştır.

- 2005 senesinde Ankaraspor altyapı antrenörü olmuştur.

- 2006 senesinde Keçiörengücü altyapı antrenörü olmuştur.

- 2007 senesinde Çaykur Rizespor'da antrenör olarak görev almıştır.

- 2007 ve 2008 senesinde Bursaspor'da antrenör olmuştur.

- 2008 ve 2009 senesinde Gençlerbirliği'nde antrenör görevini üstlenmiştir.

- 2009 senesinde Ankaraspor'da antrenör olmuştur.

- 2009 ve 2010 senelerinde Bugsaşspor'da antrenör olmuştur.

- 2010 ve 2011 senesinde MKE Ankaragücü'nde antrenör olmuştur.

- 2016 ve 2017 senesinde Adanaspor'da antrenör görevini üstlenmiştir.

- 2018 senesinde Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev almıştır.

Levent Şahin pek çok futbol takımında antrenör olarak görev almıştır. Ayrıca Türk milli takımlarında da antrenör olarak görev almış isimler arasında yer almıştır. Bu kapsamda;

- 2012 ve 2016 tarihleri arasında Türkiye A2/U-17/U-16 takımlarında antrenör görevi üstlenmiştir.

- 2016 ve 2017 Türkiye milli takımına antrenör olmuştur.

- 2017 ve 2018 senelerinde tekrara Türkiye Milli takımına antrenör olmuş bir isimdir.