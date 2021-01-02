Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'da Fatih Terim'in cezasında takımın başında yer alan yardımcı antrenör Levent Şahin, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui için kazanmaları gerektiğini aktaran Levent Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmamız gerekiyordu ancak bunu beceremedik. Özellikle ilk devrede tüm hücum varyasyonlarını denedik ama başarılı olamadık. Kapanan takımı açamadık. Anladığımız kadarıyla rakip takım 1 puan için gelmişti. Bizim için kayıp 2 puan. Falcao aynı yerden sakatlandığını söyledi. Oyunu çözebileceğini düşünmüştük" ifadelerini kullandı.