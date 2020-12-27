Levent Şahin: Bizim için rahat geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen ceza nedeniyle dün akşam Trabzonspor deplasmanında takımın başında yardımcısı Levent Şahin vardı. 2-0’lık galibiyetle zorlu deplasmandan ayrılan genç antrenör karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, oyununu genelinin kendileri açısından rahat geçtiğini söyledi. Levent Şahin, Trabzon’un bir futbol şehri olduğunu belirterek, “Bütün takımlar için burası zor bir deplasmandır. Biz de gelmeden bunun böyle olduğunu biliyorduk. Oyunun geneline baktığımızda bizim adımıza rahat bir maç geçti” dedi.

‘Arda büyük enerji!’

Oyuncuların taktik anlayışlarını en iyi şekilde sahaya yansıttığını belirten Şahin, “Birinci devrenin sonlarına doğru ve ikinci yarının ilk 10 dakikasında gol geldi. Dersimizi iyi çalışmıştık.Taktik anlayışı sahaya iyi yansıttık. Bence oyunu domine eden takım Galatasaray’dı” ifadelerini kullandı. Levent Şahin, Oğulcan, Arda ve Falcao’nun form durumlarına ilişkin, “Hangi oyuncuya ihtiyaç duyduysak elinden gelen herşeyi yaptı. Bugün öne çıkan Oğulcan’dı. Arda Turan, üstüne katarak gidiyor. Arda’nın olması saha içinde ve saha dışında Florya’da çok büyük enerji. Falcao, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı. Belli bir sürece ihtiyacı var. Onu da tamamladığında güçlü bir Falcao göreceğiz diye düşünüyorum” dedi.











