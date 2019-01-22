Levent Şahin: Avantajlı dönen taraf biziz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2019, Salı 23:11
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Levent Şahin: Avantajlı dönen taraf biziz

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, kendilerine çok güzel ev sahipliği yapıldığını aktararak, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı ile Boluspor taraftarlarına teşekkür etti.

Şahin, maçın oynandığı zemininin çok kötü olduğuna vurgu yaparak, "Bizim için sevindirici olan, her iki takım oyuncularının da bu zeminden dolayı herhangi bir sakatlık yaşamamasıydı. Avantajlı dönen taraf biziz. Önümüzdeki hafta da bu avantajı koruyup, 8 takım içinde yerimizi almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Golü buldukları penaltı pozisyonu ile ilgili bir yorum yapmak istemediğini de kaydeden Şahin, "Biz pozisyona uzaktık. Muhakkak seyrettikten sonra bir yorumumuz olacaktır. Sonuçta her iki takım oyuncuları da bir şeyleri çok istediler. Ama sonlara doğru biraz pozisyon verdik. ’Bu da gayet normaldir.’ diyorum ben." değerlendirmesinde bulundu.


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