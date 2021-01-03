Levent Şahin: 1 puana geldiler

Fatih Terim'in cezası nedeniyle kulübeden izlediği mücadelede Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin vardı. Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren başarılı antrenör, "Sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalyaspor'la karşılaştık. Hem merkez hem kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama golü bulamadık" dedi.

'Aksiyon bekledik ama...'

Antalyaspor'un da oyununa göndermede bulunan Şahin, "10 kişi kaldıktan sonra rakipten hücum olarak aksiyon bekledik. Rakibin savunma, bizim hücum bölgemizde geçen bir maçtı. Rakip 1 puan için gelmişti. Bizim için kaybedilen 2 puan var. Lig uzun bir maraton. Bu bir puan bile bizim için ilerleyen dönemlerde etkili olacak" ifadelerini kullandı.