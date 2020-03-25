Levent Gülen gün sayıyor

3 Kasım 2019 tarihinden bu yana Hes Kablo Kayserispor forması giyemeyen Levent Gülen güç topluyor. Yaşadığı sakatlık ve sonrasında geçirdiği ameliyat neticesinde uzun süre sahalardan uzak kalan Levent Gülen topla çalışmalara başladı.

Liglerin yeniden start alması ile birlikte takım çalışmalarına katılabilecek olan Levent Gülen, "Futbolu çok özledim. Futbol oynamayı, formamı çok özledim. Eskisinden daha da güçlü bir şekilde futbola dönmek için çaba sarfediyorum. Umarım bunda da başarılı olurum" dedi.

Defans oyuncusu Levent Gülen, son olarak 3 Kasım 2019 tarihinde Kayseri'de oynanan Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçında forma giymiş ve sonrasında yaşadığı sakatlıktan ötürü ameliyat olarak futboldan uzak kalmıştı.

İHA