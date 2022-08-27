Levent Eriş: Çok başarılı bir oyun formatımız var

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Denizlispor ’u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, şu ifadeleri kullandı:

''Her dakika ilerlediğimizi düşünüyoruz. Karşımızda böyle bir dirençli takım çıkacağını biliyorduk. Bizim şu an için çok başarılı bir oyun formatımız var. Pozisyon zenginliği çok yüksek derecede olan bir müsabaka oynadık. Bunların bir çoğunu belki değerlendiremedik. Son 15 dakikaya kadar çok iyi oynadık. Eksik oyuncularımız var. Fiziksel anlamda hazır olmayan kardeşlerimiz var. Onlar henüz hazır değiller. Son 15 dakikada yine pozisyonlar ürettik ama çok istediğimiz tarzda değildi ve gerekli verimi alamadık ama oyuncularımı ve seyircilerimizi kutluyorum. Her gün seyirci kapasitemizin artacağına inanıyorum. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz ve belediye başkanımız bir memleket meselesi sloganıyla çalışıyorlar. Bu Manisa’mızın bir meselesi. Bu kadar güzel imkanları olan bir kulübü çok doğru yerlere taşımak için hiç acele etmeden çalışmalıyız. Takımımıza genç oyuncular kazandırıyoruz. Bugün sahada 5 genç oyuncuya sahiptik. Biz bunları arttırmak istiyoruz. Altyapımıza verdiğimiz önemi taçlandırmalıyız. Yolumuz daha çok uzun. Bir misyon üstlendik ve bunu en doğru şekilde tamamlamak istiyoruz.'' (İHA)