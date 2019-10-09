Levent Erdoğan: Başkan adayları projelerini açıklamalı

Beşiktaş Kulübü eski Asbaşkanı Levent Erdoğan 20 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçim kongresi için değerlendirmede bulundu.

Levent Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş altından kalkılmayacak borç yükü altında, söylenenlere göre 3,5 milyar TL borcu var. Bu borcunda yıllık 350-400 milyon TL ye yakın faizi var. Bu ayın sonuna kadar yaklaşık 100 milyon TL ve yıl sonuna kadar da 400 milyon TL zorunlu ödeme yapılması gerektiği söyleniyor.

Kulüp gelirleri 2024 – 2025 yıllarına kadar temlik edilmiş durumda , yani kulübün ciddi anlamda bir gelirinin de olmayacağı ortada.

Kulübün borç içinde olduğu, kişilerce ve bundan önceki Divan Kurulunca defalarca ikaz edilmiş olmasına rağmen , bu haklı uyarıları yapan kişiler suçlanmış ve bu konuda açıklamada bulunan bundan önceki Divan Kurulu Başkanı borçları açıkladı diye Divan Kurulu Başkanlığından ve belli bir sürede kulüp faaliyetlerine iştirakten men edilmiştir.

Beşiktaş'ın sahipsiz kalmaması için başkan adaylığına talip ve bunu başaracak Başkan adaylarını kutluyoruz.

Ancak sayın başkan adaylarından hiç birisi göreve geldiklerinde uygulayacakları projelerinden bahsetmedikleri gibi , altından kalkılmayacak olan borç ve faizlerin nasıl ödeneceği hususunda ve kulüp faaliyetlerine ne şekilde devam edeceklerini merakla bekliyoruz.

Şimdi ne yapmalı ;

Beşiktaş camiasında tüm akil kişilerin ve önde gelenlerinin bir araya gelerek çözüm üretmeleri,

Bu konuda kulüpleri borç batağına sokan yabancı futbolcu transfer sayısının azaltılması,

Kulüpler yasasının derhal çıkarılıp uygulanması, Ayriyeten Beşiktaş camiasında Beşiktaş'a hizmet etmiş emektar ve başarılı futbolcularını göreve getirilmesi gerekir.

Orhan Yıldırım