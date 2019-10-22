Levent Çifter oy için Çebi'den 1 milyon dolar istemiş!

Çebi geldi, Beşiktaş’ta taşlar yerinden oynadı. CEO Gökhan Sarı istifa etti. Gözler Levent Çifter'de.

22 Ekim 2019, Salı 08:37 Son Güncelleme:
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Levent Çifter oy için Çebi'den 1 milyon dolar istemiş!

Beşiktaş'ta olağanüstü kongreyi Ahmet Nur Çebi'nin kazanmasıyla değişim de başladı. Kulüpte ilk istifa CEO Gökhan Sarı'dan geldi.

Beşiktaş'tan ayrılmak için 4.5 milyon TL tazminat istediği öne sürülen ve 120 bin TL'lik maaşı ile dikkat çeken Sarı, dün görevini bıraktı. Gökhan Sarı'nın ardından Pazarlama Sorumlusu Umut Kutlu da görevini bırakan ikinci isim oldu. Gözler şimdi kongre öncesi Ahmet Nur Çebi'den 3 bine yakın oy karşılığında 1 milyon dolar istediği öne sürülen Genel Koordinatör Levent Çifter'de.

(Sabah)

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