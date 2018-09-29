Levent Açıkgöz: “Umutlarımız diğer maçlara kaldı”

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, hafta içi oyuncuların fiziksel anlamda hazır olmamalarına rağmen hafta arası kupa maçı oynadıklarını ifade ederek, “Bize moral olmuştu ve o moralle bu maça hazırlandık. Rakibi durdurma anlamında neler yapacaklarını gösterdik ama müthiş mücadele ettiler. İkinci yarının başında hep aynı dakikalarda gol yiyoruz, oluyor. Geçen haftada oynadığımız Elazığ maçında da aynısı olmuştu. Oyun konsantrasyonumuzu 90 dakikaya yaydığımız zaman, fizik kalitemizi ve gücümüzü arttırdığımız zaman bu oyuncular ligde puan veya puanlar alacaktır. Hepsi müthiş mücadele ediyorlar. Güçlerinin bittiği yerde hatalar da yapıyorlar, bunlar düzeltilebilir hatalar. Önümüzdeki hafta Afyonspor maçına pazartesi den itibaren hazırlanacağız. Umutlarımız ondan sonraki hafta inşallah” dedi.



