Futbol maçlarının oynandığı alanlara stadyum adı verilir. Stadyumlar futbolseverlerin maçları aktif olarak takip edebileceği alanlardır. Futbolla ilgilenen bireyler tuttuğu takımı destelemek adına stadyuma gidebilir. İspanyol takımlarından biri olan Levante'nin stadı İspanya'nın Valencia şehrinde yer alıyor. 1969 yılında farklı amaçlar için inşası tamamlanan bu alan, Levante takımının stadyumu olarak kullanılıyor.

Levante takımını desteklemek isteyen kişiler Estadio Ciudad de Valencia stadyumuna giderek maç müsabakalarını izleyebiliyor. Ulaşımı kolay olan bu stadyum futbol severler tarafından tercih ediliyor. Stadyumun oyun alanı 107 m x 70 m ölçülerindedir. Çim ısıtması bulunmayan bir zemine sahiptir. 1972 yılına kadar Estadio Antonio Román ismini kullanmış ve 1972'den sonra stadyumun ismi Estadio Ciudad de Valencia olarak değiştirilmiştir.

Levante Stadı'nın adı nedir?

Levante bir İspanyol futbol takımıdır. Levante futbol takımının kullandığı stadyumun adı Estadio Ciudad de Valencia'dır. İspanyol takımı futbol müsabakalarını bu stadyumda gerçekleştiriyor. Seyircilere açık olan bu stadyum birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyor.

Levante Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

İspanya takımı Levante'nin stadı olan Estadio Ciudad de Valencia'nın toplam kapasitesi 25.400'dür. Levante takımının herhangi bir müsabakasında yer alacak en fazla seyirci sayısı 25.400 olarak bildiriliyor.

Levante maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

İspanya futbol takımlarından birisi olan Levante, rakipleriyle oynadığı maçları Estadio Ciudad de Valencia stadında oynuyor. Bu stadyum İspanya'nın Valencia şehrinde bunuluyor. Futbol maçlarını izlemek isteyen kişiler Valencia şehrine giderek müsabakayı izleyebiliyor.