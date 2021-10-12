A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya’yı 90 9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası’na katılma umutlarını sürdürdü. Ay-Yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90 9. dakikada Burak Yılmaz’dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15’e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda’yı takibini sürdürdü. Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım’da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Burak Yılmaz 30. golüne ulaştı

Letonya karşısında Ay-Yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.







