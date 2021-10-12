A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya’yı 90 9. dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası’na katılma umutlarını sürdürdü. Ay-Yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90 9. dakikada Burak Yılmaz’dan geldi.

Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15’e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda’yı takibini sürdürdü. Türkiye, gruptaki dokuzuncu maçını 13 Kasım’da sahasında Cebelitarık ile oynayacak.

Stefan Kuntz’un gözyaşları

A Milli Takım ’ın uzatma dakikalarında bulduğu golle aldığı galibiyet sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gözyaşlarına hakim olamadı. Gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Alman teknik adam, son düdükten sonra bir süre sahada yürüdü ve gözyaşlarını sildi. Milli futbolcular ve teknik heyet galibiyet golünden sonra ve maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Stefan Kuntz’la ilk galibiyet

A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı. Kuntz yönetiminde ilk maçını İstanbul’da Norveç ile oynayan ay-yıldızlı ekip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Alman teknik adam ikinci maçında galibiyet sevinci yaşatmayı başardı.







