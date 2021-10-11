Stefan Kuntz ile 2022 Dünya Kupası'na gitmek için çabalayan A Milli Takımımız, Riga'da iddiasız Letonya'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

2022 Dünya Kupası yolunda oynanan eleme grubu maçlarında son 3'e girerken, Letonya ilk 7 maç sonunda topladığı 5 puanla finallere gitme şansını kaybetti. Kaybetti ama o 5 puanın 1'ini, 3-1 geriye düşüp 3-3 berabere kaldığı İstanbul'da, bize karşı elde etmişti. Daha 3 gün önce Hollanda, %78 topa sahip olduğu ve 5 kattan fazla başarılı pas yaptığı (126 - 674) mücadeleyi de sadece 1-0 kazanabildi. Bunları unutmamak lazım... 3-3 biten maçtaki performansıyla A Milli Takımımız'a zor anlar yaşatan 1.98m'lik Roberts Uldrikis aday kadronun en dikkat çeken ismi. Aynı maçta kenardan gelip tabela yapan Davis Ikaunieks ise uzun süredir resmi maç oynamadığı için seçilmedi. Kardeşi Janis Ikaunieks orta alanın yaratıcı kısmında önemli bir yer tutuyor ve muhakkak ilk 11'de olacaktır. Davis yerine Vladislavs Gutkovskis kadroda. Polonya Ekstraklasa'da Rakow forması giyen Gutkovskis, kulübüyle çıktığı son 4 maçta 3 gol katkısı (2 gol - 1 asist) yapmıştı. Önceki milli arada Cebelitarık filelerini de 2 kere havalandırmıştı.

Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maçta birçok önemli hücum silahından yoksun Norveç karşısında kazanamayan A Milli Takımımız, mutlak 3 puan parolasıyla Letonya karşısına çıkıyor. İlk aday kadroda yer alan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, sakatlıkları nedeniyle Riga'ya götürülmedi. Norveç karşısında cezalı oldukları için forma giyemeyen Orkun Kökçü, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü bu kez oynayabilecek durumda. Kuntz basın toplantısında ilk 11 konusunda pek açık vermedi ve "Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması kolay değil..." dedi. Yine de cezası biten Çağlar'ın gözünden sakatlanan Serdar Aziz yerine ilk 11'de olabileceğini öngörmek zor değil. Norveç karşısında, özellikle ilk yarıda "Ozan & Berat" orta saha ikilisi oyuna katılım konusunda ciddi zafiyet göstermişti. Hem aynı maçta oyuna girdikten sonra orta alanı toparlayan Berkan Kutlu, hem de cezası biten Orkun'la "yeni bir orta ikili" oluşturulabilir. Hücumda ise pek değişiklik olmayacaktır. Hakan Çalhanoğlu merkezde, Cengiz Ünder ile Kerem Aktürkoğlu kanatlarda maça başlar. En ileride de yine Burak Yılmaz olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Letonya son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 8 maçın 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu! %31'lik kesim mutlak 3 puan parolasıyla Riga'ya giden A Milli Takımımız'dan Letonya karşısında galibiyet bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.