Letonya-Slovenya maç sonucu: 0-5

Euro 2020 Elemeleri G Grubu mücadelesinde Letonya, Daugavas Stadionā'da Slovenya'yı konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren taraf Slovenler oldu ve Matjaž Kek'in öğrencileri sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Mücadelenin gollerinden birini atan isim ise Fenerbahçe'de forma giyen Zajc oldu. Yıldız futbolcu bu golle Milli Takım'daki 5. golünü kaydetmiş oldu. Mücadelede 64 dakika forma giyen Zajc yerini Bijol'a bıraktı.

Diğer golleri ise 24 ve 26'da Črnigoj, 29'da penaltıdan ve 44. dakikada Ilicic kaydetmeyi başardı.

Alınan bu sonuçla Slovenya puanını 5'e yükseltti. Letonya'nın ise grupta henüz puanı bulunmuyor.



















